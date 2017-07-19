Анкеты, заполненные не полностью, рассматриваться не будут

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба» (ПОВС), который развернется во Владивостоке на острове Рейнеке с 9 по 27 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Лагерь будет организован проектом «Остров мечты», осуществляющим свою деятельность при поддержке администрации приморской столицы.

«Наша “Приморская островная волонтёрская служба” – это природоохранная, патрульная и просветительская служба, работающая на островных территориях приморской столицы в активный туристический сезон, – рассказала руководитель лагеря Наталья Якунина. – Каждый день волонтёры лагеря посвящают немало времени полезной работе: ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений, сортировке мусора, облагораживанию и озеленению территории, просветительской работе с туристами и местным населением на тему экологической грамотности. В свободное время волонтёры купаются в море, загорают, исследуют остров, участвуют в спортивной, образовательной и развлекательной программе, вечерами поют песни у костра. Для добровольцев лагеря организуются экскурсии по острову, увлекательные морские прогулки и поездки на соседние острова».

Кроме этого, как сообщили организаторы, ПОВС – это отличная возможность завести новых друзей и подтянуть английский язык. Ежегодно в лагерь съезжаются волонтёры из различных уголков России и всего мира. На участие в сезоне 2017 уже поступили заявки от волонтёров из Италии, Бельгии, США, Испании.

Организаторы предоставляют все условия для комфортного проживания и работы на природе. Предусмотрено сбалансированное трёхразовое питание участников лагеря. Меню рассчитано как на участников, употребляющих мясо, так и на вегетарианцев. Также для волонтёров организован трансфер из Владивостока до острова Рейнеке в официальные дни заезда и разъезда.

Для того, чтобы принять участие в этом лагере, необходимо заполнить анкету-заявку и отправить на электронный адрес: primostrov.volunteer@yandex.ru с соответствующей пометкой в теме письма. Также следует внести организационный взнос в размере 3000 рублей за полную смену, 2000 руб. за половину смены. Этот взнос полностью расходуется на волонтёров и частично покрывает расходы на питание и транспортные нужды. Волонтёрам, которые ранее принимали участие в лагере ПОВС, – скидка 50%. Принять участие бесплатно могут фотографы, операторы, журналисты, инструкторы по йоге и танцам.

Более подробная информация об условиях участия – в сообществе ВКонтакте экологического проекта «Остров мечты».

«Обращаем внимание, что анкеты, заполненные не по нашей форме или заполненные не полностью, рассматриваться не будут», – отметила Наталья Якунина.

Также организаторы проекта приглашают организации, партнёров и спонсоров к поддержке природоохранного лагеря-2017. Более подробное описание ПОВС – в прикреплённом файле.