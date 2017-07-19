За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека 19:22, 18 июля За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика 18:40, 18 июля Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика (Эксклюзив)
Приморье готовится в природному апокалипсису 18:10, 18 июля Приморье готовится в природному апокалипсису
Новостная лента
Июль, 19 среда
04:42
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
03:13
Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба»
02:31
«Парус»: вторая часть отборочного тура фестиваля пройдёт во Владивостоке
01:25
В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017
00:13
Лунный календарь стрижек на июль 2017 года
Июль, 18 вторник
23:22
Разгадывание кроссвордов влияет на старение мозга, - ученые
22:22
Шахматисты Дальнего Востока и Москвы встретились в «Городе у моря» Видео
21:23
Дачников Владивостока ждут сертификаты на инвентарь Видео
20:21
Приморские роддомы в течение трех дней будут соблюдать тишину
19:22
За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
18:40
Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика Эксклюзив
18:10
Приморье готовится в природному апокалипсису
17:59
Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:52
Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
17:41
Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41
Во Владивостоке разыскивают девушку Фото
17:32
Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
17:21
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:15
Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд
17:12
Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата» Видео
17:01
Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу
16:55
Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке Фото
16:51
Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:33
Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:22
Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке Видео
16:10
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
15:58
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву Видео
15:45
Владивосток: лето в разгаре Фото
15:42
Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
15:33
В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр
15:21
Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4166 (105) от 19 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День Пусана: праздник хороших соседей
Детектив из глубины веков
Влюбленные леопарды ничего не стесняются
Холодом дохнул Амур
Стань другом мурлыке
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба»

Анкеты, заполненные не полностью, рассматриваться не будут
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба» (ПОВС), который развернется во Владивостоке на острове Рейнеке с 9 по 27 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу  Лагерь будет организован проектом «Остров мечты», осуществляющим свою деятельность при поддержке администрации приморской столицы.

«Наша “Приморская островная волонтёрская служба” – это природоохранная, патрульная и просветительская служба, работающая на островных территориях приморской столицы в активный туристический сезон, – рассказала руководитель лагеря Наталья Якунина. – Каждый день волонтёры лагеря посвящают немало времени полезной работе: ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений, сортировке мусора, облагораживанию и озеленению территории, просветительской работе с туристами и местным населением на тему экологической грамотности. В свободное время волонтёры купаются в море, загорают, исследуют остров, участвуют в спортивной, образовательной и развлекательной программе, вечерами поют песни у костра. Для добровольцев лагеря организуются экскурсии по острову, увлекательные морские прогулки и поездки на соседние острова».

Кроме этого, как сообщили организаторы, ПОВС – это отличная возможность завести новых друзей и подтянуть английский язык. Ежегодно в лагерь съезжаются волонтёры из различных уголков России и всего мира. На участие в сезоне 2017 уже поступили заявки от волонтёров из Италии, Бельгии, США, Испании.

Организаторы предоставляют все условия для комфортного проживания и работы на природе. Предусмотрено сбалансированное трёхразовое питание участников лагеря. Меню рассчитано как на участников, употребляющих мясо, так и на вегетарианцев. Также для волонтёров организован трансфер из Владивостока до острова Рейнеке в официальные дни заезда и разъезда.

Для того, чтобы принять участие в этом лагере, необходимо заполнить анкету-заявку и отправить на электронный адрес: primostrov.volunteer@yandex.ru с соответствующей пометкой в теме письма. Также следует внести организационный взнос в размере 3000 рублей за полную смену, 2000 руб. за половину смены. Этот взнос полностью расходуется на волонтёров и частично покрывает расходы на питание и транспортные нужды. Волонтёрам, которые ранее принимали участие в лагере ПОВС, – скидка 50%. Принять участие бесплатно могут фотографы, операторы, журналисты, инструкторы по йоге и танцам.

Более подробная информация об условиях участия – в сообществе ВКонтакте экологического проекта «Остров мечты».

«Обращаем внимание, что анкеты, заполненные не по нашей форме или заполненные не полностью, рассматриваться не будут», – отметила Наталья Якунина.

Также организаторы проекта приглашают организации, партнёров и спонсоров к поддержке природоохранного лагеря-2017. Более подробное описание ПОВС – в прикреплённом файле. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморье готовится в природному апокалипсису
18:10, 18 июля 2017 Приморье готовится в природному апокалипсису

Тропические ливни, грозы и град ждут приморцев

Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:59, 18 июля 2017 Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре

Премьера фильма состоится во всех российских кинотеатрах 14 сентября

Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41, 18 июля 2017 Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью

В среду во Владивостоке пройдет дождь

Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий
17:21, 18 июля 2017 Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали почти 280 нарушений ПДД

Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата»
17:12, 18 июля 2017 Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата»

Готовы промо-ролики от каждого пояса

Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:51, 18 июля 2017 Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке

Весельчаки устроили себе вечеринку в американском стиле

Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке
16:22, 18 июля 2017 Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке

Инцидент рассмешил жителей и гостей приморской столицы