Гороскоп на 19 июля

День будет благоприятным

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для реализации творческих идей и нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом, придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации. Вообще креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий. Помните, что сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного, сообщает 1001 Гороскоп.

День у Овна обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Овен может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Овен будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Лучшим решением для Тельца будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Тельца еще будет время в другие дни.

Любые начинания Близнецов обещают быть очень успешными! Быть может, их будет удивлять инертность окружающих, но Близнецы сумеют найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Близнецам те дела, которые зависят от их личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Лучшее, что может сделать Рак, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

В голову Льву может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Льва будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

У Девы день перекладывания бумажек – ничем другим ей заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Девы будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Дева, – это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Лучшим решением для Весов будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Весам будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у них живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Весов сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что им действительно нравится.

Врагам и недоброжелателям Скорпиона можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Скорпиона на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Скорпиона способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Стрельца, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Стрелец не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет – тут уж ничего не поделаешь!

День у Козерога обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Козерог способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Звезды гороскопа щедро наполняют Водолея спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Водолей желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

У Рыб день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений они предпочтут развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Рыбам захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у них слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.