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Общество

В Приморье одобрили для купания еще два пляжа

В Пожарском и Хасанском районах края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Еще два пляжа в Пожарском и Хасанском районах прошли техническое освидетельствование. Всего в Приморье признаны безопасными для отдыха более 60 пляжей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Как сообщили в МЧС региона, межведомственной комиссией освидетельствовано и допущено к работе 63 пляжа в 11 муниципалитетах:

«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», – подчеркнули в ведомстве.

В краевом департаменте по туризму отметили, что всего в этом году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.

«Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Сейчас здесь прошли освидетельствование и признаны безопасными для купания 13, 10, 12 и 6 пляжей соответственно», – отметили в департаменте по туризму.

Напомним, в прошлом году, несмотря на короткий купальный сезон, на пляжах Приморья отдохнуло более миллиона туристов.

Отметим, информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона. Кроме того, с информацией о пляжных территориях Приморья можно ознакомиться на сайте ТИЦ.

Специалисты напоминают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях. В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 101.

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