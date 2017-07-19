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Культура

«Парус»: вторая часть отборочного тура фестиваля пройдёт во Владивостоке

Первая часть отборочного тура состоялась в субботу, 15 июля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

19 июля во Владивостоке пройдёт вторая часть отборочного тура фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Свои номера на суд жюри участники фестиваля представят в 18 часов в актовом зале МГУ им. адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а, главный корпус, 3 этаж). Уже в четверг, 20 июля, будут объявлены имена тех, кто вышел в финал конкурса и выступит на гала-концерте.

Организатор фестиваля – администрация Владивостока – предлагает творческим владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения. Оценивать творческие способности участников будут руководитель инструментального квартета «Вдохновение» Наталья Кривицкая, руководитель хореографического ансамбля «Пульс» МГУ им. Невельского, шоу-балета «Мидэнс» Наталья Федореева, руководитель вокальной группы «Cover» Антонина Токликишвили, солист эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Г.И. Невельского Алексей Виноградов. Возглавляет жюри заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин.

Первая часть отборочного тура состоялась в субботу, 15 июля. «Своего» Высоцкого представили горожане самого разного возраста и профессий.

Отборочный тур является промежуточным этапом для тех, кто подал заявку на участие в фестивале «Парус». Далее стартует подготовительный этап - участники, прошедшие отборочный тур, смогут отточить своё мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу. Завершится фестиваль «Парус» гала-концертом и награждением победителей 28 июля на набережной Спортивной гавани.

Напомним, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров – конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 000 рублей – стал Михаил Гарчев, представивший композицию «Кони привередливые».

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