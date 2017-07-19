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Политика и экономика

В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017

Ситуация спровоцировала выход нерезидентов из российских активов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Центробанк объяснил ситуацию с ослаблением курса рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как считают в Центробанке, рубль ослабился на фоне обострения ситуации в Сирии. Также отрицательно сказались на курсе рубля и информация о законопроекте, предусматривающем расширении антироссийских санкций, который рассматривает Вашингтон.

Нестабильная геополитическая ситуация, считает регулятор, спровоцировала выход нерезидентов из российских активов. В тоже время, отмечает аналитики ЦБ, волатильность рубля остается достаточно низкой и находится вблизи своих средних значений за 2017 год.

Как заявили ранее эксперты Sberbank CIB, падение курса рубля подорвало веру россиян в рост экономики страны. Индекс потребительской уверенности граждан до значений второго полугодия предыдущего года.

Ранее прозвучала информация, что за первую неделю июля зарубежные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов. Это максимальный показатель вывода активов за такой короткий срок за последние 3,5 года. При этом уже четыре месяца подряд сокращаются объемы вложений в российский активы зарубежными инвесторами.

При этом некоторые эксперты уверены, что российская экономика выиграет, если рубль несколько ослабится к доллару. Это, отмечают эксперты, позволит стране получать большую прибыль от продажи нефти.

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