Благоприятные дни, фазы луны

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Лунный календарь стрижек на июль 2017 года. Благоприятные и неблагоприятные лунные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

18 июля. 2017 0:22 - 24 лунный день. Луна в Тельце с 17 июля. 2017 8:12 по 19 июля. 2017 10:38. Убывающая Луна. Это не лучший день для стрижки. Стрижка в 24 лунный день принесет болезни и несчастья.

19 июля 2017 0:51 - 25 лунный день. Луна в Тельце с 17 июля. 2017 8:12 по 19 июля. 2017 10:38. Убывающая Луна.Если стричься в этот день, то можно потерять самое главное, не увидеть своих возможностей.

20 июля 017 1:26 - 26 лунный день. Луна в Близнецах с 19 июля 2017 10:38 по 21 июля 2017 11:22. Убывающая Луна. В целом, это очень благоприятный день для стрижки. Поход к парикмахеру принес удачу и судьба будет к вам благосклонна.

21 июля 2017 2:11 - 27 лунный день. Луна в Близнецах с 19 июля 2017 10:38 по 21 июля 2017 11:22. Убывающая Луна. 27 лунный день для стрижки очень хорош. Отправьтесь к хорошему мастеру, и ваша жизнь наполнится приятными событиями.

22 июля 2017 3:08 - 28 лунный день. Луна в Раке с 21 июля 2017 11:22 по 23 июля 2017 12:06. Убывающая Луна. Это очень хороший день для стрижки. Вы будете притягивать доброжелательных людей, а ваш внешний вид просто будет поражать окружающих. Избегайте химических процедур.

23 июля 2017 4:16 - 29 лунный день. Луна в Раке с 21 июля 2017 11:22 по 23 июля 2017 12:06. Стрижка в 29 лунный день не рекомендуется - вы можете получить кучу неприятностей. Можно делать укладку, корректировку прически.

23 июля 2017 12:46 - 1 лунный день. Луна во Льве с 23 июля 2017 12:06 по 25 июля 2017 13:58. Новолуние. 1 лунный день не подходит для стрижки. Как говорят тибетские мудрецы, стрижка в этот день укорачивает жизнь.

24 июля 2017 5:33 - 2 лунный день. Луна во Льве с 23 июля 2017 12:06 по 25 июля 2017 13:58. Растущая луна. Стрижка во второй лунный день может принести вам неприятности. Избегайте стрижки в этот день.

25 июля 2017 6:52 - 3 лунный день. Луна во Льве с 23 июля 2017 12:06 по 25 июля 2017 13:58. Растущая луна. В этот день стрижка противопоказана - вы можете заболеть. Также вы будете безумно тратить деньги.

26 июля 2017 8:12 - 4 лунный день. Луна в Деве с 25 июля 2017 13:58 по 27 июля 2017 18:40.Растущая луна.

Стрижка в четвертый лунный день не рекомендуется. Вас будут посещать различные страхи или вы что-то потеряете.

27 июля 2017 9:29 - 5 лунный день. Луна в Деве с 25 июля 2017 13:58 по 27 июля 2017 18:40. Растущая луна. Стрижка в этот лунный день обещает вам удачу и богатство. Очень кстати будет сменить свой облик. Ваши волосы будут пышными, сильными и привлекательными.

28 июля 2017 10:43 - 6 лунный день. Луна в Весах с 27 июля 2017 18:40 по 30 июля 2017 3:54. Растущая луна. Этот день не подходит для стрижки - можете впасть в депрессию, что отразится на вашем внешнем виде.

29 июля 2017 11:55 - 7 лунный день. Луна в Весах с 27 июля 2017 18:40 по 30 июля 2017 3:54. Растущая луна. Если вы пострижетесь в этот день, то можете привлечь в свою жизнь врагов и недоброжелателей.

30 июля 2017 13:05 - 8 лунный день. Луна в Скорпионе с 30 июля 2017 3:54 по 1 августа 2017 15:24. Первая четверть. 8 лунный день хорошо подходит для стрижки. Яркие и незабываемые моменты счастья вам гарантированы.

31 июля 2017 14:13 - 9 лунный день. Луна в Скорпионе с 30 июля 2017 3:54 по 1 августа 2017 15:24. Растущая луна. Стричься в этот день не рекомендуется - можно привлечь в свою жизнь неясность и запутанные ситуации.