За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека 19:22, 18 июля За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика 18:40, 18 июля Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика (Эксклюзив)
Приморье готовится в природному апокалипсису 18:10, 18 июля Приморье готовится в природному апокалипсису
Новостная лента
Июль, 19 среда
01:40
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
01:25
В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017
00:13
Лунный календарь стрижек на июль 2017 года
Июль, 18 вторник
23:22
Разгадывание кроссвордов влияет на старение мозга, - ученые
22:22
Шахматисты Дальнего Востока и Москвы встретились в «Городе у моря» Видео
21:23
Дачников Владивостока ждут сертификаты на инвентарь Видео
20:21
Приморские роддомы в течение трех дней будут соблюдать тишину
19:22
За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
18:40
Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика Эксклюзив
18:10
Приморье готовится в природному апокалипсису
17:59
Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:52
Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
17:41
Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41
Во Владивостоке разыскивают девушку Фото
17:32
Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
17:21
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:15
Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд
17:12
Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата» Видео
17:01
Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу
16:55
Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке Фото
16:51
Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:33
Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:22
Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке Видео
16:10
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
15:58
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву Видео
15:45
Владивосток: лето в разгаре Фото
15:42
Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
15:33
В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр
15:21
Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок Эксклюзив
15:08
Джигиты на конях схлестнутся во Владивостоке
15:03
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4166 (105) от 19 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День Пусана: праздник хороших соседей
Детектив из глубины веков
Влюбленные леопарды ничего не стесняются
Холодом дохнул Амур
Стань другом мурлыке
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Лунный календарь стрижек на июль 2017 года

Благоприятные дни, фазы луны
Фото: universewomen.ru Фото: universewomen.ru
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Лунный календарь стрижек на июль 2017 года. Благоприятные и неблагоприятные лунные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

18 июля. 2017 0:22 - 24 лунный день. Луна в Тельце с 17 июля. 2017 8:12 по 19 июля. 2017 10:38. Убывающая Луна. Это не лучший день для стрижки. Стрижка в 24 лунный день принесет болезни и несчастья.

19 июля 2017 0:51 - 25 лунный день. Луна в Тельце с 17 июля. 2017 8:12 по 19 июля. 2017 10:38. Убывающая Луна.Если стричься в этот день, то можно потерять самое главное, не увидеть своих возможностей.

20 июля 017 1:26 - 26 лунный день. Луна в Близнецах с 19 июля 2017 10:38 по 21 июля 2017 11:22. Убывающая Луна. В целом, это очень благоприятный день для стрижки. Поход к парикмахеру принес удачу и судьба будет к вам благосклонна.

21 июля 2017 2:11 - 27 лунный день. Луна в Близнецах с 19 июля 2017 10:38 по 21 июля 2017 11:22. Убывающая Луна. 27 лунный день для стрижки очень хорош. Отправьтесь к хорошему мастеру, и ваша жизнь наполнится приятными событиями.

22 июля 2017 3:08 - 28 лунный день. Луна в Раке с 21 июля 2017 11:22 по 23 июля 2017 12:06. Убывающая Луна. Это очень хороший день для стрижки. Вы будете притягивать доброжелательных людей, а ваш внешний вид просто будет поражать окружающих. Избегайте химических процедур.

23 июля 2017 4:16 - 29 лунный день. Луна в Раке с 21 июля 2017 11:22 по 23 июля 2017 12:06. Стрижка в 29 лунный день не рекомендуется - вы можете получить кучу неприятностей. Можно делать укладку, корректировку прически.

23 июля 2017 12:46 - 1 лунный день. Луна во Льве с 23 июля 2017 12:06 по 25 июля 2017 13:58. Новолуние. 1 лунный день не подходит для стрижки. Как говорят тибетские мудрецы, стрижка в этот день укорачивает жизнь.

24 июля 2017 5:33 - 2 лунный день. Луна во Льве с 23 июля 2017 12:06 по 25 июля 2017 13:58. Растущая луна. Стрижка во второй лунный день может принести вам неприятности. Избегайте стрижки в этот день.

25 июля 2017 6:52 - 3 лунный день. Луна во Льве с 23 июля 2017 12:06 по 25 июля 2017 13:58. Растущая луна. В этот день стрижка противопоказана - вы можете заболеть. Также вы будете безумно тратить деньги.

26 июля 2017 8:12 - 4 лунный день. Луна в Деве с 25 июля 2017 13:58 по 27 июля 2017 18:40.Растущая луна.

Стрижка в четвертый лунный день не рекомендуется. Вас будут посещать различные страхи или вы что-то потеряете.

27 июля 2017 9:29 - 5 лунный день. Луна в Деве с 25 июля 2017 13:58 по 27 июля 2017 18:40. Растущая луна. Стрижка в этот лунный день обещает вам удачу и богатство. Очень кстати будет сменить свой облик. Ваши волосы будут пышными, сильными и привлекательными.

28 июля 2017 10:43 - 6 лунный день. Луна в Весах с 27 июля 2017 18:40 по 30 июля 2017 3:54. Растущая луна. Этот день не подходит для стрижки - можете впасть в депрессию, что отразится на вашем внешнем виде.

29 июля 2017 11:55 - 7 лунный день. Луна в Весах с 27 июля 2017 18:40 по 30 июля 2017 3:54. Растущая луна. Если вы пострижетесь в этот день, то можете привлечь в свою жизнь врагов и недоброжелателей.

30 июля 2017 13:05 - 8 лунный день. Луна в Скорпионе с 30 июля 2017 3:54 по 1 августа 2017 15:24. Первая четверть. 8 лунный день хорошо подходит для стрижки. Яркие и незабываемые моменты счастья вам гарантированы.

31 июля 2017 14:13 - 9 лунный день. Луна в Скорпионе с 30 июля 2017 3:54 по 1 августа 2017 15:24. Растущая луна. Стричься в этот день не рекомендуется - можно привлечь в свою жизнь неясность и запутанные ситуации.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Разгадывание кроссвордов влияет на старение мозга, - ученые
23:22, 18 июля 2017 Разгадывание кроссвордов влияет на старение мозга, - ученые

Специалисты провели клиническое испытание

Приморские роддомы в течение трех дней будут соблюдать тишину
20:21, 18 июля 2017 Приморские роддомы в течение трех дней будут соблюдать тишину

В учреждениях будет установлен запрет на прерывание беременности

Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
17:32, 18 июля 2017 Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье

Всплеск инфекции ожидается в скором времени

В Приморье стало меньше алкоголиков
13:25, 18 июля 2017 В Приморье стало меньше алкоголиков

Специалисты продолжают бороться с данным недугом

К ведению здорового образа жизни приморцев приучают с детства
13:02, 18 июля 2017 К ведению здорового образа жизни приморцев приучают с детства

Специалисты проводят беседы с беременными

Томаты могут спасти от рака, - ученые
21:12, 17 июля 2017 Томаты могут спасти от рака, - ученые

Специалисты провели исследование на мышах

Почему так сложно отпустить от себя повзрослевших детей?
13:29, 17 июля 2017 Почему так сложно отпустить от себя повзрослевших детей?

Рассказала психолог Владивостока