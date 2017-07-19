​Эксперты: Выборы в сентябре будут скучными

Единый день голосования - 10 сентября 2017 года

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Через несколько месяцев, а именно 10 сентября текущего года, жителей Приморья ждут очередные выборы депутатов представительных органов Владивостока, Артёма, Арсеньева, Находки, Большого Камня и ЗАТО Фокино. Многие эксперты считают, что фракция "Единая Россия" так и останется в главных ролях, сообщает РИА VladNews.



В прямом эфире радио "Лемма" журналист Андрей Калачинский совместно с политологами Павлом Наливайко и Александром Шемелевым сошлись во мнении, что партия "Единая Россия" в очередной раз наберет большее количество голосов.

""Единая Россия" до сих пор является партией власти. И это с учетом того, что её представители находятся во всех ветвях власти, и её поддерживает Владимир Путин. И, скорее всего, она и наберет большее количество голосов",- сообщил политолог Павел Наливайко.



Александр Шемелев уверен, что в этом году выборы будут скучными.



«Похоже, лидирующая партия по-прежнему будет доминировать в думе Владивостока. Какой-то небольшой уголок, от трех до пяти мест, займет КПРФ. На самом деле, выборы будут довольно скучными. Основная задача думы, которая есть сейчас - это в дальнейшем избирать главу города. И, собственно, за это идет внутренняя борьба. Мы ничего про выборы не слышим и не видим почти в официальных СМИ. Все происходит в тишине»,- отметил Александр Шемелев.



