Полиция Приморья проводит проверку по факту выпадения из окна шестилетнего мальчика

Ребенок получил ушибы и перелом руки

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Полиция Артема проводят проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение из больницы. Медицинский работник рассказал, что в лечебное учреждение доставлен 6-летний ребенок. Сотрудники полиции установили, что мальчик, находясь в детском саду, выпал из окна второго этажа.

"Пострадавшего завели в помещение детского сада и, оказав первую медицинскую помощь, вызвали бригаду медиков. Угрозы его жизни и здоровью на данный момент нет", - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Немногим ранее агентство сообщало, что заведующая детским садом очень нервно отреагировала на вопрос корреспондента об инциденте, однако факт падения мальчика подтвердила, сообщив несколько иную информацию.

"Не верьте никому. Мальчик упал, да, но с козырька. С ним все хорошо, мы вчера в больнице были. У него нет перелома, всего лишь трещинка в руке. Скорую вызывала заведующая лично", - рассказала женщина.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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