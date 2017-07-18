Ребенок прилетел на самолете и не доехал до детского лагеря

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке разыскивают девушку, не доехавшую до детского лагеря, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В местных социальных сетях появилась информация о пропажи 15-летней девочки, которая сегодня, 18 июля, прилетела на самолете во Владивостоке. Девочка направлялась в детский лагерь "Океан", однако до места назначения она не добралась. По последней информации, Алиса Полякова, так зовут девочку, прибыли на такси на железно-дорожный вокзал Владивостока.

Сейчас о местонахождении ребенка неизвестно ничего. Всем, кому известна хоть какая-либо информация, просят обращаться в отделы полиции города Владивостока.

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