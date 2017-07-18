Разгадывание кроссвордов влияет на старение мозга, - ученые

Специалисты провели клиническое испытание

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Британские ученые обнаружили связь между решением кроссвордов и здоровьем головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что ученые из университета Эксетера провели эксперимент, в котором участвовали 17 тысяч здоровых людей в возрасте старше 50 лет. Они попросили их выполнить несколько заданий.

В частности, им давали решать логические задачи, тесты по грамматике и просили запомнить определенные вещи.

По словам автора исследования Кита Веснеса, участники исследования, которые решают головоломки, справлялись с задачами так же хорошо, как и люди на 10 лет моложе.

Ученые также сделали вывод: люди, которые в молодости увлекались решением кроссвордов, в пожилом возрасте дольше сохраняли ясность ума. И, напротив, люди, которые считали решение кроссвордов несерьезным занятием, на 15% дольше решали простые задачи и на 4% хуже запоминали перечень вещей.

Таким образом, исследователи убедились, что ежедневное решение головоломок вроде кроссвордов улучшает здоровья мозга.

Следует добавить, что специалисты не могут ответить на вопрос, как долго и насколько регулярно нужно тренировать мозги решением ребусов и складыванием пазлов, чтобы улучшить память. Однако они намерены провести клинические испытания, чтобы с полной уверенностью говорить о пользе головоломок.