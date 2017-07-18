За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека

По всем фактам следственным комитетом Приморья проводятся проверки

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Минувшая неделя стала роковой для любителей купания в пресных водоемах, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Три человека погибли в районе Уссурийска, купаясь в озере. Два инцидента произошли в Борисовском карьере, еще одна трагедия случилась в районе Междуречья, район Уссурийска. Тело последнего утопленника сотрудники МЧС достали из воды только вчера. Известно, что утонувшему мужчине было 33 года.

Как известно корреспонденту РИА VladNews, все погибшие мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что по всем трем инцидентам проводится доследственная проверка.

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