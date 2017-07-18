За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека 19:22, 18 июля За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
Полиция Приморья проводит проверку по факту выпадения из окна шестилетнего мальчика 18:40, 18 июля Полиция Приморья проводит проверку по факту выпадения из окна шестилетнего мальчика (Эксклюзив)
Приморье готовится в природному апокалипсису 18:10, 18 июля Приморье готовится в природному апокалипсису
Новостная лента
Июль, 18 вторник
19:36
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
19:22
За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
18:40
Полиция Приморья проводит проверку по факту выпадения из окна шестилетнего мальчика Эксклюзив
18:10
Приморье готовится в природному апокалипсису
17:59
Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:52
Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
17:41
Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41
Во Владивостоке разыскивают девушку Фото
17:32
Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
17:21
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:15
Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд
17:12
Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата» Видео
17:01
Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу
16:55
Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке Фото
16:51
Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:33
Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:22
Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке Видео
16:10
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
15:58
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву Видео
15:45
Владивосток: лето в разгаре Фото
15:42
Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
15:33
В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр
15:21
Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок Эксклюзив
15:08
Джигиты на конях схлестнутся во Владивостоке
15:03
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
14:57
Суд лишил мэра Находки права управления городом
14:54
Главный вопрос в деле Пушкарева Видео
14:42
Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП Фото
14:31
В Приморье обнаружен подпольный детский лагерь
14:22
В Михайловке сгорел автомобиль Видео
14:11
Пожарные Приморья тушили спецтехнику
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека

По всем фактам следственным комитетом Приморья проводятся проверки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Минувшая неделя стала роковой для любителей купания в пресных водоемах, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Три человека погибли в районе Уссурийска, купаясь в озере. Два инцидента произошли в Борисовском карьере, еще одна трагедия случилась в районе Междуречья, район Уссурийска. Тело последнего утопленника сотрудники МЧС достали из воды только вчера. Известно, что утонувшему мужчине было 33 года.

Как известно корреспонденту РИА VladNews, все погибшие мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что по всем трем инцидентам проводится доследственная проверка. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Полиция Приморья проводит проверку по факту выпадения из окна шестилетнего мальчика
18:40, 18 июля 2017 Полиция Приморья проводит проверку по факту выпадения из окна шестилетнего мальчика

Ребенок получил ушибы и перелом руки

Во Владивостоке разыскивают девушку
17:41, 18 июля 2017 Во Владивостоке разыскивают девушку

Ребенок прилетел на самолете и не доехал до детского лагеря

Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд
17:15, 18 июля 2017 Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд

Горе-мать выкинула малыша в окно

Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу
17:01, 18 июля 2017 Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу

Правоохранительные органы провели рейд на железной дороге

Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
16:10, 18 июля 2017 Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста

Несколько человек госпитализированы

Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок
15:21, 18 июля 2017 Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП
14:42, 18 июля 2017 Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП

Все обстоятельства выясняются