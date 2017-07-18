Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд

Горе-мать выкинула малыша в окно

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока, 1990 г.р., обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка сразу же после родов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление произошло в мае 2017 года в квартире, где фигурантка родоразрешилась, и сразу же после этого выкинула новорожденного в окно.

Малыш во время падения получил различные телесные повреждения, сопровождавшиеся множественными переломами костей скелета, повреждениями внутренних органов, от которых наступила его смерть.

Обвиняемая вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.