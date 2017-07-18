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Приморские роддомы в течение трех дней будут соблюдать тишину

В учреждениях будет установлен запрет на прерывание беременности
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Роддом № 3 Владивостока присоединился к общероссийской акции «Подари мне жизнь!», направленной на поддержку семейных ценностей и защиту нерожденных детей. С 18 до 20 июля включительно в учреждении будут длиться так называемые «дни тишины», устанавливающие запрет на прерывание беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Как пояснила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, традиционная акция, которая проводится в учреждении ежегодно, призвана в очередной раз обратить внимание общества на проблемы абортов и напомнить о значении института семьи и ответственного родительства. В целях пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни в женской консультации «третьего» роддома оформлен уголок здоровья, где размещена информация, рассказывающая о моральных и физических травмах, наносимых прерыванием беременности, и призывающая мужчин и женщин к ответственности – во избежание роковых ошибок. Кроме того, в рамках работы школы для будущих родителей «В ожидании чуда», действующей в учреждении, перед пациентками выступила акушер-гинеколог кабинета поддержки семьи Татьяна Москвина с докладом на тему «Послеродовая контрацепция».

Добавим, что показатели абортов в родильном доме № 3 Владивостока демонстрируют снижение на протяжении нескольких лет подряд. Так, если в 2011 году количество прерванных беременностей в женской консультации учреждения составляло 1058, то в 2013 их было уже 796, в 2014-м – 557, а в 2016-м – 485. Уменьшилось и число пациенток, которые совершают аборт повторно в течение года, - с 23 в 2012 году до 7 в 2016. Специалисты «третьего» роддома связывают такую положительную динамику с эффективностью программы «Пойдем домой», реализуемой здесь с 2007 года и направленной на профилактику прерываний беременности и продвижение семейных ценностей. Также в учреждении действует кабинет поддержки семьи, где с потенциальными родителями, сомневающимися по поводу продлевания наступившей беременности, проводит беседу акушер-гинеколог. Кроме того, родильный дом № 3 Владивостока является единственным учреждением родовспоможения в Приморском крае, где, помимо кабинета медико-социальной службы, работает психотерапевт, ведущий предабортное консультирование и помогающий женщинам, вставшим перед сложным выбором, разобраться в своей ситуации и сделать выбор в пользу счастливого материнства.

Подчеркнем, что работа «третьего» роддома по укреплению института семьи и воспитанию ответственного родительства отмечена Русской Православной Церковью. Так, в 2013 году коллектив учреждения был награжден первой внеочередной Митрополичьей премией «За жизнь и защиту нерожденных детей». 

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