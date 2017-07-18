Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке

Премьер Мариинского театра после фестиваля "Мариинский" собирается на гастроли в Лондон

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра пройдет творческая встреча премьера Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимира Шклярова, где жители и гости города смогут увидеть три сольных постановки артиста балета: "Балет 101", "Гопак" из балета "Тарас Бульба" и номер "Не покидай меня". Стоит отметить, что премьерой вечера станет балет "Маргарита и Арман", где главные партии исполнит не только Владимир Шкляров, но и прима-балерина Ковент-Карден Наталья Осипова, сообщает РИА VladNews.

На пресс-конференции, которая прошла в понедельник, 17 июля, в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра, Владимир Шкляров сообщил, что практически все постановки - премьерные и подпремьерные, каких точно не было в приморской столице. Также, по его словам, сложно было из огромного репертуара выбрать то, что именно нужно привезти на фестиваль "Мариинский", так как хочется показать все.

Его партнерша, балерина Наталья Осипова отметила, что с радостью приняла предложение Владимира Шклярова принять участие в фестивале "Мариинский". Тем более, что артистка никогда не была во Владивостоке.

"Так получилось, что я уже четыре года живу в Лондоне. И соскучилась по России. Поэтому с радостью приняла приглашение принять участие в фестивале. Тем более, во Владивостоке я никогда не была",- сообщила Наталья Осипова.

Однако практически кроме сцены и гостиничного номера артисты балета не смогли ничего увидеть во Владивостоке. Владимир Шкляров сообщил, что в ходе этой поездки в Приморскую столицу, они успели только оценить кухню ресторана Zuma. Большая часть времени ушла на репетиции и постановки.

После творческого вечера артисты балета сразу же отправятся на гастроли в Лондон.

Напомним, с 15 июля по 13 августа во Владивостоке пройдет II Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", где жители Владивостока смогут увидеть около 40 спектаклей и концертов на 7 концертных площадках Дальнего Востока, в том числе — во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске.