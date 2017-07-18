Приморье готовится в природному апокалипсису

Тропические ливни, грозы и град ждут приморцев

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

С 18 по 22 июля погода в Приморском крае будет крайне неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду. Возможны резкие изменения и ухудшения в погоде.

В ночь с 18 на 19 июля пройдет атмосферный фронт. Днем 19 июля в крае сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На побережье местами туман. Температура +20 °С +30 °С.

20 июля к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой. Создадутся условия для опасных явлений!

В связи прохождением и обострением фронтальных разделов над Приморьем, а также образованием дополнительного циклона, 20 и 21 июля в Приморском крае ожидается серьезное ухудшение погоды. Пройдут дожди, временами очень сильные дожди и грозы. Местами пройдут ливни и грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра до штормовой силы. Местами ожидается опасное количество осадков.