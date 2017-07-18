Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре

Премьера фильма состоится во всех российских кинотеатрах 14 сентября

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

14 сентября состоится премьера фильма «Напарник», съемки которого проходили во Владивостоке два года назад, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на администрацию края.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Ян Цапник и другие популярные актеры.

По словам режиссера-постановщика и продюсера фильма Александра Андрющенко, в фильме будут показаны самые знаковые для Владивостока и всего Приморья места. Съемки проходили в самых живописных уголках края. Гости и жители Приморья смогут узнать на кадрах знаменитые мосты, бухту Патрокл, остров Русский. Ключевые сцены «Напарника» были отсняты в Медицинском центре ДВФУ, одном из самых передовых и технологичных в нашей стране.

Съемочная группа задалась целью показать Владивосток как русский Сан-Франциско, чтобы каждый смог с первого взгляда влюбились в этот город.

- Идея снять фильм во Владивостоке родилась, потому что нам хочется расширять территорию большого российского кино, снимать не только про Москву и Питер. На мой взгляд, Владивосток – один из самых недооцененных кинематографистами городов. Здесь пока не было снято ни одного фильма для широкой аудитории. И мы постарались задействовать в съемках самые узнаваемые места не только для жителей Приморья, но и для всех россиян, – отмечает он.