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Общество

Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке

Инцидент рассмешил жителей
Фото: firestock.ru Фото: firestock.ru
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, пенсионерка из Владивостока рассмешила приморцев, сообщает РИА VladNews. Женщина решила бороться за охрану окружающей среды и не дать дорожникам спилить кустарники.

Инцидент произошел в районе Гоголя. Старушка, недовольная работой дорожников, не смотря на поток машин, перешла дорогу в неположенном месте. Подойдя к одному из рабочих, пенсионерка тростью избила мужчину с криками «Ты что творишь?». Не получив ответа от первого рабочего, она начала замахиваться на второго.

В социальных сетях "героиню" ролика уже прозвали "Бабушка-бэтмен".

Стоит отметить, что своим поступком пенсионерка подвергла опасности свою жизнь. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


Видео: dps_vl.

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