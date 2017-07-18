Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали почти 280 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 72 ДТП, 46 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 18 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 18 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 14 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 17 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 21 любителя превысить скорость. Остановлено 5 авто, выехавших на полосу встречного движения.

74 водителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 38 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 75 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 76 авто.

Всего в понедельник, 17 июля, в приморской столице зарегистрировано 277 нарушений ПДД.