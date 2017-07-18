Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой 17:52, 18 июля Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
Во Владивостоке разыскивают девушку 17:41, 18 июля Во Владивостоке разыскивают девушку (Фото)
Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье 17:32, 18 июля Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
Новостная лента
Июль, 18 вторник
18:05
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
17:59
Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:52
Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
17:41
Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41
Во Владивостоке разыскивают девушку Фото
17:32
Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
17:21
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:15
Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд
17:12
Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата» Видео
17:01
Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу
16:55
Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке Фото
16:51
Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:33
Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:22
Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке Видео
16:10
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
15:58
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву Видео
15:45
Владивосток: лето в разгаре Фото
15:42
Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
15:33
В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр
15:21
Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок Эксклюзив
15:08
Джигиты на конях схлестнутся во Владивостоке
15:03
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
14:57
Суд лишил мэра Находки права управления городом
14:54
Главный вопрос в деле Пушкарева Видео
14:42
Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП Фото
14:31
В Приморье обнаружен подпольный детский лагерь
14:22
В Михайловке сгорел автомобиль Видео
14:11
Пожарные Приморья тушили спецтехнику
14:00
Сотрудники полиции задержали автомобиль «стрелков» из «Ани» Эксклюзив
13:49
В Ливадии мужчина спас тонущих детей ценой своей жизни Видео
13:37
Жительница Приморья купила рыбу с червями
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата»

Готовы промо-ролики от каждого пояса
Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Стали известны имена всех финалистов Первого Дальневосточного Фестиваля игрового любительского кино «Точка Возврата», сообщает корреспондент VladNews.

В первую конкурсную программу, а это фильмы снятые специально для фестиваля, вошли «Выбор» Юрия Чернюка (Комсомольск-на-Амуре), «Где здесь выход?» Ольги Антоненко (Владивосток), «Дельфин и русалка» Дарьи Блиновой (Владивосток), «Собеседование» Никиты Самойленко (Хабаровск).

Вторую конкурсную программу, фильмы снятые с 2015 по 2017 годы, представят «Гаджет» Александра Лукина (Хабаровск), «Главная роль» Максима Клушина (Владивосток), «Детство» Никандра Фёдорова (Якутск), «Остров» Александра Фроленок (пос. им. Полины Осипенко), «О чём молчат автомобили?» Максима Андреева (Владивосток), «Путь домой» Владислава Сивоконя (Магадан), «Чоочук» Любови Борисовой (Якутск).

«В каждом поясе своя специфика, - рассказала региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая. - В работах от Тихоокеанского пояса много моря, японских автомобилей, так сказать, местной кухни. В Полярном - неповторимый якутский фольклор и особый колорит республики. А в Амурском поясе многие режиссёры сделали акцент на криминале… Возможно, это тоже говорит о специфике региона. Готовые работы мы пока не будем показывать до финального этапа, чтобы сохранить интригу и чтобы у зрителя был повод прийти на показ в сентябре. Но уже сейчас можно посмотреть промо-ролики от каждого пояса».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:51, 18 июля 2017 Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке

Весельчаки устроили себе вечеринку в американском стиле

Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке
16:22, 18 июля 2017 Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке

Инцидент рассмешил жителей и гостей приморской столицы

Жительница Приморья купила рыбу с червями
13:37, 18 июля 2017 Жительница Приморья купила рыбу с червями

Неприятную находку девушка обнаружила только дома

Желтый уровень опасности присвоен Приморью из-за погоды
13:13, 18 июля 2017 Желтый уровень опасности присвоен Приморью из-за погоды

Сильные ветры ожидаются в крае

Сильные дожди накроют Приморье в ближайшие дни
12:50, 18 июля 2017 Сильные дожди накроют Приморье в ближайшие дни

В конце недели погода улучшится

Тихоокеанский флот пополнится новейшим корветом «Совершенный»
12:39, 18 июля 2017 Тихоокеанский флот пополнится новейшим корветом «Совершенный»

Подъем Военно-Морского флага РФ состоится 20 июля

Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются
11:42, 18 июля 2017 Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются

Рейдовые мероприятия проводятся в круглосуточном режиме