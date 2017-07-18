Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата»

Готовы промо-ролики от каждого пояса

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Стали известны имена всех финалистов Первого Дальневосточного Фестиваля игрового любительского кино «Точка Возврата», сообщает корреспондент VladNews.

В первую конкурсную программу, а это фильмы снятые специально для фестиваля, вошли «Выбор» Юрия Чернюка (Комсомольск-на-Амуре), «Где здесь выход?» Ольги Антоненко (Владивосток), «Дельфин и русалка» Дарьи Блиновой (Владивосток), «Собеседование» Никиты Самойленко (Хабаровск).

Вторую конкурсную программу, фильмы снятые с 2015 по 2017 годы, представят «Гаджет» Александра Лукина (Хабаровск), «Главная роль» Максима Клушина (Владивосток), «Детство» Никандра Фёдорова (Якутск), «Остров» Александра Фроленок (пос. им. Полины Осипенко), «О чём молчат автомобили?» Максима Андреева (Владивосток), «Путь домой» Владислава Сивоконя (Магадан), «Чоочук» Любови Борисовой (Якутск).

«В каждом поясе своя специфика, - рассказала региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая. - В работах от Тихоокеанского пояса много моря, японских автомобилей, так сказать, местной кухни. В Полярном - неповторимый якутский фольклор и особый колорит республики. А в Амурском поясе многие режиссёры сделали акцент на криминале… Возможно, это тоже говорит о специфике региона. Готовые работы мы пока не будем показывать до финального этапа, чтобы сохранить интригу и чтобы у зрителя был повод прийти на показ в сентябре. Но уже сейчас можно посмотреть промо-ролики от каждого пояса».