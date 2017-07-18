Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке

Весельчаки устроили себе вечеринку в американском стиле

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой минувшей ночью, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Днепровская. Неизвестные, набрав туалетной бумаги в ближайшем супермаркете, раскидали ее как серпантин по рядом стоящим деревьям.

Кто устроил себе бумажную вечеринку – неизвестно. Но как рассказали жители района, подобное происходит уже не в первый раз.

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