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Фоторепортажи

Владивосток: лето в разгаре

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Ольга Васик, РИА VladNews Фото: Ольга Васик, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В Ботаническом саде-институте ДВО РАН во Владивостоке - разгар летнего цветения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Царица этого сезона, пожалуй, роза – здесь есть и белые - нежные, похожие на шиковник - изящные розы и огромные плетистые, разных оттенков красного...Особенно удивительны двуцветные розы, например, сочетающие в одном цветке насыщенно красный и ярко-желтый цвета.

Ботсад дарит редкую возможность полюбоваться разными цветущими водными растениями. Здесь и тривиальная желтая кубышка, и более редкий болотноцветник, чьи цветки похожи на цветки кабачка и, конечно, королева прудов кувшинка (её научное название нимфея).

Водная гладь привлекает легкокрылых стрекоз. Легче всего заметить и узнать стрекоз стрелок – голубые кавалеры и зеленоватые дамы кружат над кувшинками в любовном танце.

Одно из самых удивительных цветений июля – скимия. В Ботсаду на разных участах можно увидеть ажурные кисти этого кустарника на фоне нарядных красноватых листьев. Тоненькие красно-бордовые кисти скимии настолько прозрачны, что фотокамера отказывается на них фокусироваться! 

Немногим уступает скимии лиана трехкрыльник или по научному триптеригиум. Его сливочно-белые цветы источают легкий сладкий аромат.

Гостей сада уже радуют белые соцветия гортензий, они будто ленятся цвести – только часть цветов с лепестками, а остальные будто забыли или поленились их вырастить.

Сотрудники сада собрали потрясающую коллекцию астильб – метелки от белого до рубинового цвета радуют глаз в разных уголках зспозиции.

Уже почти отцвели ирисы, но начинается массовое цветение лилий...

В саду всегда можно увидеть что-то новое, интересное, необычное, например, кажется впервые под открытым небом создана тропическая экспозиция, с пальмами, кактусами и другими тропическими растениями...

Автор фоторепортажа: Ольга Васик

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