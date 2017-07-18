Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Вопиющий случай произошел в одном из детских садов Приморья, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Корреспонденту агентства стало известно, что из окна второго этажа детского садика №9, расположенного в городе Артем, выпал маленький мальчик шести лет. По словам очевидцев, сначала ребенок упал на козырек, а только после на землю. Скорую помощь вызвал проезжающий мимо таксист. По предварительной информации, ребенок получил перелом руки, ушибы и ссадины.

Заведующая детским садом очень нервно отреагировала на вопрос корреспондента об инциденте, однако факт падения мальчика подтвердила, сообщив несколкьо иную информацию.

"Не верьте никому. Мальчик упал, да, но с козырька. С ним все хорошо, мы вчера в больнице были. У него нет перелома, всего лишь трещинка в руке. Скорую вызывала заведующая лично", - рассказала женщина.

Однако, после еще нескольких вопросов, заведующая повысила тон и раздраженно попрощалась с корреспондентом.

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