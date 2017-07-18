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Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу

Правоохранительные органы провели рейд на железной дороге
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края полицейские обнаружили опасный короткий путь местной детворы к пляжу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

За несколько дней рейда инспекторами по делам несовершеннолетних Находкинского линейного отдела полиции на транспорте были задержаны четверо подростков 7-12 лет, находящихся на железнодорожных путях на велосипедах. В беседе было установлено, что дети таким опасным способом преодолевали путь к пляжу, выбрав короткую дорогу.

С несовершеннолетними и их родителями правоохранители провели профилактические беседы. В отношении законных представителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ.

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