Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 18 июля

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.06 рублей, а евро - 67.61 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению экспертов, ситуация на валютном рынке будет находиться в стабильном состоянии до конца июля. Пока неизвестно, что принесет август, но аналитики не исключают возможности повышения на мировом рынке отечественной валюты.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 59.40 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 59 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.60 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 67.60 рублей за один евро.