Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке 16:22, 18 июля Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке (Видео)
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста 16:10, 18 июля Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву 15:58, 18 июля Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву (Видео)
Новостная лента
Июль, 18 вторник
16:34
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
16:33
Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:22
Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке Видео
16:10
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
15:58
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву Видео
15:45
Владивосток: лето в разгаре Фото
15:42
Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
15:33
В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр
15:21
Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок Эксклюзив
15:08
Джигиты на конях схлестнутся во Владивостоке
15:03
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
14:57
Суд лишил мэра Находки права управления городом
14:54
Главный вопрос в деле Пушкарева Видео
14:42
Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП Фото
14:31
В Приморье обнаружен подпольный детский лагерь
14:22
В Михайловке сгорел автомобиль Видео
14:11
Пожарные Приморья тушили спецтехнику
14:00
Сотрудники полиции задержали автомобиль «стрелков» из «Ани» Эксклюзив
13:49
В Ливадии мужчина спас тонущих детей ценой своей жизни Видео
13:37
Жительница Приморья купила рыбу с червями
13:25
В Приморье стало меньше алкоголиков
13:13
Желтый уровень опасности присвоен Приморью из-за погоды Фото
13:02
К ведению здорового образа жизни приморцев приучают с детства Фото
12:50
Сильные дожди накроют Приморье в ближайшие дни
12:39
Тихоокеанский флот пополнится новейшим корветом «Совершенный»
12:28
Замглавы Минвостока высказался о качестве социальной сферы в ДФО
12:17
Работников торговли Владивостока ждет торжественное мероприятие
12:06
В Приморье выяснили, какой картофель больше подходит для фри Видео
11:58
Фотовыставка «Огни Владивостока» работает в центре современного искусства «Артэтаж» Фото
11:42
Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются Фото
11:33
Поле конопли уничтожили в Приморье Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста

Несколько человек госпитализированы
Фото: Инстаграм (dps_control) Фото: Инстаграм (dps_control)
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, в Чугуевском районе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в селе Каменки. Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина на велосипеде резко выехал с моста на середину трассы, водитель, двигавшийся на иномарке Toyota Land Cruiser Prado, чтобы избежать столкновения с велосипедистом дернул руль вправо.

Однако джип зацепил пенсионера, в результате чего велосипедист упал, получив травму головы. Иномарка на скорости «улетела» кювет – джип перевернулся.

В результате транспортного происшествия велосипедист, водитель и пассажиры джипа получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок
15:21, 18 июля 2017 Из окна детского сада в Приморье выпал ребенок

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП
14:42, 18 июля 2017 Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП

Все обстоятельства выясняются

В Приморье обнаружен подпольный детский лагерь
14:31, 18 июля 2017 В Приморье обнаружен подпольный детский лагерь

Здесь под присмотром одного взрослого в палатках жили пятеро детей

В Михайловке сгорел автомобиль
14:22, 18 июля 2017 В Михайловке сгорел автомобиль

В результате происшествия автомобиль выгорел дотла

Пожарные Приморья тушили спецтехнику
14:11, 18 июля 2017 Пожарные Приморья тушили спецтехнику

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Сотрудники полиции задержали автомобиль «стрелков» из «Ани»
14:00, 18 июля 2017 Сотрудники полиции задержали автомобиль «стрелков» из «Ани»

После перестрелки неподалеку от Большого Камня погиб парень

Поле конопли уничтожили в Приморье
11:33, 18 июля 2017 Поле конопли уничтожили в Приморье

Совместный рейд полиции и представители добровольной народной дружины