В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр

Банк России рассказал о ситуации с фальшивомонетчиками

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Во II квартале 2017 года на территории Дальнего Востока было обнаружено меньше всего поддельных купюр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Банк России.

В общей сложности на территории России было обнаружено 12 194 поддельных денежных знака Банка России.

Сообщается, что больше всего было обнаружено подделок номиналом 5000 рублей (7402 штуки), чуть меньше – номиналом 1000 рублей (4531 штука). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (3 штуки). Из 28 выявленных поддельных монет: 19 штук – номиналом 5 рублей, восемь – номиналом 10 рублей и одна – номиналом 2 рубля.

Что касается поддельных банкнот иностранных государств, то их было выявлено 539 штук. По 192 штуки из них обнаружено в апреле и мае, а в июне – 155. Подавляющее большинство среди подделок (475 штук) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро и китайские юани.

Согласно статистике, Дальневосточный регион находится на последней строчке графика.