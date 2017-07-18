Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ

Форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский представит план подготовки в ВЭФ-2017 (форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября) оргкомитету под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Известно, что в этом году Приморский край представит участникам ВЭФ проекты, которые уже реализуются в рамках режимов ТОР и СП Владивосток. Предполагается, что презентация проектов будет проходить непрерывно в течение двух дней работы форума. На сегодняшний день компании края подали уже более 20 заявок по размещению в презентационной зоне форума.