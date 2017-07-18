В Приморье обнаружен подпольный детский лагерь

Здесь под присмотром одного взрослого в палатках жили пятеро детей

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

На острове Рикорда во Владивостоке закрыли подпольный детский палаточный лагерь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Здесь неофициально отдыхали пятеро детей 5-16 лет. В лагере обнаружен только один взрослый.

Поводом для рейда послужило анонимное сообщение о том, что в этом месте работает лагерь «Уссурийские тигрята», запрещенный к открытию в прошлом году и не зарегистрированный в реестре организаций отдыха, допущенных к работе летом 2017 года.

- В лагере находились три девочки и два мальчика. Самой маленькой из детей – 5,5 лет. Невооруженным взглядом видно, что правила безопасности и санитарные требования к содержанию детей грубо нарушены – умываются и моют посуду островитяне в мутном ручье, палатки – сырые и грязные. В рационе питания отсутствует мясо. Кроме того, мы обнаружили лодку, которая, возможно, используется в лагере для морских прогулок. Все мы знаем, что последствия таких несанкционированных выходов в море могут быть печальными. Об образовательной программе нет и речи – дети предоставлены самим себе, – сообщил один из участников рейда.

Организатор лагеря заявил, что предприятие, с которым он в прошлом году пытался открыть лагерь «Уссурийские тигрята», ликвидировано, и отдыхает он здесь вместе с детьми своих знакомых как частное лицо. Однако участники рейда не обнаружили подтверждающих эту информацию доверенностей от родителей.

- Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении законности происходящего на острове. Также по итогам рейда составлен акт, который передан в краевое управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проведут оценку соответствия условий лагеря санитарным требованиям-, – отметили в администрации Приморья.

Отметим, в Приморье летом-2017 работают более 600 лагерей, рассчитанных на более чем 192 тысячи детей. Реестр всех допущенных к работе организаций отдыха можно посмотреть здесь.