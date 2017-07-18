Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью

В среду во Владивостоке пройдет дождь

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, в некоторых районах Приморья пройдут грозовые дожди различной интенсивности. Температура воздуха составит +21…+30 °C. Прибрежные районы останутся в зоне влияния охотского антициклона, здесь прохладно, +15…+20 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке облачно, временами морось, местами туман, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +17…+20 °C.

Завтра синоптическая ситуация изменится. На большей территории Приморья пройдут дожди, в отдельных районах ливни с грозами, шквалистые усиления ветра. Температурный фон ночью +16…+22 °C, на востоке +10…+15 °C. Днем воздух прогреется до +23…+30 °C, на побережье прохладнее, +16…+22 °C.

В приморской столице ожидается туман, временами морось, днем переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +16…+18 °C, днем +18…+22 °C.