Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП

Все обстоятельства выясняются

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадал один человек, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Олега Кашевого, 25.

Как сообщают очевидцы, водитель Mazda MPV остановился на светофоре, где с ним совершил столкновение грузовик.

В результате транспортного происшествия водитель иномарки Mazda получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

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