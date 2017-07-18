Житель Владивостока попал в больницу в результате ДТП

Сегодня, 18 июля, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадал один человек, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе Олега Кашевого, 25.
Как сообщают очевидцы, водитель Mazda MPV остановился на светофоре, где с ним совершил столкновение грузовик.
В результате транспортного происшествия водитель иномарки Mazda получил травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящее время все обстоятельства выясняются.
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