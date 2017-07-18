В Михайловке сгорел автомобиль

В Приморье сгорел очередной автомобиль, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в селе Михайловка, административный центр Михайловского района. Из-за жары воспламенился отечественный автомобиль. Горел салон транспортного средства. В результате происшествия автомобиль выгорел дотла.
Напомним, также на трассе Владивосток - Хабаровск сгорела припаркованная фура. Площадь пожара составила 15 квадратных метров: сгорела вся фура, включая салон и груз. Корреспонденту РИА VladNews стало известно, что дальнобойщик перевозил автомобили.
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