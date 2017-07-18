Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву

Продажей занимается российский аукционный дом

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Отель Hyatt в центре Владивостока пытаются продать уже через Москву. В столице состоялся аукцион, на котором продавался недостроенный отель на мысе Бурный. Гостиничный комплекс по системе открытых английских торгов, то есть - на повышение. Начальная цена лота - 4 153 240 100 руб. Шаг аукциона - 5 миллионов. Продажей занимается российский аукционный дом – компания специализируется на продаже активов крупнейших гос. компаний и частного бизнеса. Для продажи пятизвездочного Hyatt во Владивостоке были созданы поэтажные планы на двух языках, наглядный видеоролик, а также буклет на английском языке с проектом отеля. Чем именно завершились торги - результаты в открытом доступе пока не объявлены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.