Отель Hyatt в центре Владивостока пытаются продать уже через Москву. В столице состоялся аукцион, на котором продавался недостроенный отель на мысе Бурный. Гостиничный комплекс по системе открытых английских торгов, то есть - на повышение. Начальная цена лота - 4 153 240 100 руб. Шаг аукциона - 5 миллионов. Продажей занимается российский аукционный дом – компания специализируется на продаже активов крупнейших гос. компаний и частного бизнеса. Для продажи пятизвездочного Hyatt во Владивостоке были созданы поэтажные планы на двух языках, наглядный видеоролик, а также буклет на английском языке с проектом отеля. Чем именно завершились торги - результаты в открытом доступе пока не объявлены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву
Продажей занимается российский аукционный домВладивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.
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