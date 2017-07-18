Главный вопрос в деле Пушкарева

​Следствие возобновило расследование

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Следствие возобновило расследование дела Пушкарева. Новое обвинение – теперь уже о взятке - появилось в деле. Помощник мэра Андрей Лушников якобы был посредником в коррупционной цепочке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Что об этом думают известные политологи?