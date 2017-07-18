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Дачников Владивостока ждут сертификаты на инвентарь

Победителей определят 3 сентября
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников. Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в конкурсе и получить ценные подарки. Победителей выберут в четырёх номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучшее садовое некоммерческое товарищество и лучший садовый или дачный участок. Победители и призёры в каждой из направлений получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей. Стать участниками конкурса могут все желающие жители приморской столицы, кроме победителей прошлого года. Заявки принимаются до 15 августа в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, кабинеты № 9 и 48). При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией по городу Владивостоку и документ, подтверждающий право собственности или владения земельным участком. За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам, которые видите на экранах. (261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50). Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября на празднике, посвящённом Дню садовода и огородника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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