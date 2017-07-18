Пожарные Приморья тушили спецтехнику

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре на Северном проспекте.

Спустя пять минут месту происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Горели кабины и двигателя самосвала и эвакуатора. Также произошел разлив ГСМ.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.