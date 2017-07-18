Джигиты на конях схлестнутся во Владивостоке

В краевой столице пройдут соревнования по конному спорту

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 23 июля, в 11 часов во Владивостоке на побережье бухты Щитовая (улица Щитовая, 32, на специально оборудованной площадке) состоится кубок города по конному спорту с элементами джигитовки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно с федерацией джигитовки и конного спорта «Казачий эскадрон» при поддержке Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу.

«В этих соревнованиях примут участие порядка 50 человек от 12 лет и старше. Все элементы боевой джигитовки проходят верхом на лошади, но для новичков мы устроим отдельные зачеты по владению лошадью и оружием», - рассказал директор муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока Валерий Осокин.

В день соревнований спортсменам предстоит преодолевать препятствия на лошади, показать свое умение выполнять элементы джигитовки во время верховой езды: метать пику, стрелять из пневматического оружия, метать нож и рубить казачьей шашкой. Победители чемпионата получат медали и грамоты.

Соревнования пройдут на открытой местности. Жителей и гостей города приглашают провести выходной на свежем воздухе и понаблюдать за увлекательным турниром.