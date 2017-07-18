Шахматисты Дальнего Востока и Москвы сошлись в "городе у моря". Одноименный шахматный фестиваль в очередной раз прошел во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Шахматисты Дальнего Востока и Москвы встретились в «Городе у моря»
Фестиваль проходит ежегодноВладивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.
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