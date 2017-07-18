Спас тонущих детей ценой своей жизни. Трагическим случаем отметились минувшие выходные: на пляже в Ливадии мужчина заметил, что трех девочек относит волной на глубину. Приморец бросился спасать детей – всех трех удалось вытащить. Однако, когда мужчина вышел на берег сам – внезапно он упал – оказалось – замертво. Какова причина смерти – специалисты пока выясняют – одна из предварительных версий – у него мог оторваться тромб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В Ливадии мужчина спас тонущих детей ценой своей жизни
Трагические выходныеВладивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.
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