Жительница Приморья купила рыбу с червями

Неприятную находку девушка обнаружила только дома

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Жительница Находки приобрела в одном из крупных гипермаркетов рыбу с «сюрпризом», сообщает РИА VladNews.

Купив вяленую камбалу, жительница Приморья обнаружила неприятную для себя находку. В рыбе она увидела нескольких червей. Фотографию рыбы и «находки» она выставила в социальную сеть, где комментаторы рассказали, что это нематоды, которые содержатся во всей рыбе, некоторые даже заверили, что в этом нет ничего страшного.

Одна из девушек также рассказала, что в этом же магазине она приобрела селедку, после которой наблюдалось отравление у всех членов семьи.

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