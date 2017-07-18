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В Приморье стало меньше алкоголиков

Специалисты продолжают бороться с данным недугом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

За последние три года приморцев, страдающих от алкоголизма, становится меньше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, за последнее время практически на 1,5 тысячи человек, состоящих на учете в наркологическом диспансере, стало меньше. Приморцы все чаще выбирают здоровый образ жизни.

На сегодняшний день в крае насчитывается 23300 человек, которые состоят на учете у наркологов, но это, как правило, люди, страдающие тяжелыми формами алкоголизма.

Стоит отметить, что снизить количество людей, страдающих от алкоголизма, помогли ограничения мер, разработанных Минздравом России. Сегодня ведомство выступает с рядом новых инициатив - о введении запрета на продажу спиртного в выходные дни. Такая программа может появиться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает министерство здравоохранения России.

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