Желтый уровень опасности присвоен Приморью из-за погоды

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильные ветера.
Желтый уровень опасности также присвоен югу, востоку и центру Республики Саха, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области, а также Чукотскому АО.
В этих районах прогнозируют грозы, туманы, высокую пожароопасность, а также сильный ветер.
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