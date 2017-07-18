Желтый уровень опасности присвоен Приморью из-за погоды

Сильные ветры ожидаются в крае

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильные ветера.

Желтый уровень опасности также присвоен югу, востоку и центру Республики Саха, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области, а также Чукотскому АО.

В этих районах прогнозируют грозы, туманы, высокую пожароопасность, а также сильный ветер.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.