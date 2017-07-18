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Желтый уровень опасности присвоен Приморью из-за погоды

Сильные ветры ожидаются в крае
Фото: meteoinfo.ru Фото: meteoinfo.ru
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильные ветера.

Желтый уровень опасности также присвоен югу, востоку и центру Республики Саха, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области, а также Чукотскому АО.

В этих районах прогнозируют грозы, туманы, высокую пожароопасность, а также сильный ветер.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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