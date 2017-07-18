К ведению здорового образа жизни приморцев приучают с детства

Специалисты проводят беседы с беременными

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Роддом № 3 Владивостока ведет активную работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения. Особое внимание – подрастающему поколению и будущим мамам, ожидающим рождения малыша и только планирующим беременность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как рассказала главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, важнейшей частью профилактической деятельности учреждения являются тематические встречи с подростками. Для них сотрудники роддома организуют открытые уроки красоты и здоровья, посвященные важности ведения здорового образа жизни, соблюдения режима дня, основам правильного питания и, конечно, опасности употребления алкоголя и энергетических напитков, наркотиков и табакокурения. Во время таких бесед девочки получают возможность не просто услышать выступление экспертов по заданным темам, а задать им волнующие их вопросы.

Встречи с учащимися старших классов проводятся в течение учебного года. А сейчас, во время летних школьных каникул, специалисты «третьего» роддома Владивостока готовят очередной курс лекций для подростков. Первый урок красоты и здоровья медики будут готовы провести уже в сентябре.

Что же касается будущих и молодых мам, то в их отношении разъяснительная работа в поддержку здорового образа жизни ведется на непрерывной основе. Так, на плановом приеме в женской консультации и при постановке на учет при беременности с пациенткой, имеющей вредные привычки, обязательно проводится беседа о том, насколько опасным может быть ее образ жизни для нее и для ее ребенка. В частности, курение табака провоцирует развитие тромбоза, который, в свою очередь, может стать причиной отслойки плаценты и вызвать кровотечение у женщины, ожидающей рождение малыша, приведя к потере долгожданного ребенка. А этанол, содержащийся в алкогольных напитках, вызывает спазм сосудов пуповины и плаценты, вследствие чего плод не получает необходимого ему кислорода и питательных веществ, что тормозит его развитие. Поэтому употребление алкоголя во время беременности несет в себе угрозу выкидыша, преждевременных родов и рождения ребенка с врожденными аномалиями. Поэтому врачи призывают своих пациентов, как можно раньше отказаться от негативных факторов, оказывающих роковое влияние на здоровье, а лучше – и вовсе избежать знакомства с ними.