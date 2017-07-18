Сильные дожди накроют Приморье в ближайшие дни

В конце недели погода улучшится

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Циклон нароет Приморье, в результате чего в крае пройдут дожди, местами ливни с грозами со шквалистыми усилениями ветра до 23 м/с, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Наиболее интенсивные дожди вероятны в четверг, 20 июля. В конце рабочей недели дожди прекратятся. На побережье возможен туман.

Ночью температура воздуха составит от +16 °C до +22 °C, на востоке будет прохладнее +11…+15 °C. Максимальная температура воздуха +21…+28 °C, при прояснениях будет повышаться до +32 °C, в прибрежных районах +18…+24 °C.

Во Владивостоке в середине недели вероятны туман и морось. В четверг ожидается дождливая погода, с наибольшей интенсивностью дождя. Днем в пятницу, 21 июля, дождь маловероятен. Временами в городе будет усиливаться ветер.

Температура воздуха ночью +17…+20 °C, днем +20…+23 °C. В конце рабочей недели потеплеет на 5–7 градусов.