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Работников торговли Владивостока ждет торжественное мероприятие

В программе - чествование лучших представителей этой отрасли города Владивостока и праздничный концерт
Фото: Statcom.kz Фото: Statcom.kz
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню работника торговли, состоится завтра, 19 июля, в 11 часов в актовом зале администрации г. Владивостока по адресу: ул. Океанский пр., д. 20, 2 этаж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

В программе - чествование лучших представителей этой отрасли города Владивостока и праздничная концертная программа.

Администрация города Владивостока и Центр развития предпринимательства приглашают на мероприятие всех желающих представителей торговли и предпринимателей. Для участия необходимо пройти регистрацию.

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