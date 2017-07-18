Тихоокеанский флот пополнится новейшим корветом «Совершенный»

Подъем Военно-Морского флага РФ состоится 20 июля

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

20 июля на 33 причале во Владивостоке состоится торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на корвете "Совершенный", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага, корабль приказом Главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-Морского Флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.