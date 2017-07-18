В Приморье выяснили, какой картофель больше подходит для фри

Картофельная душа

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Элине Федоровой только 8 лет, а она уже погружена с головой в научную деятельность. Предмет исследований - картошка. В этом году юная дачница выступала на школьной научной конференции. Объясняла, какие сорта этого овоща больше подходят для приготовления картошки фри, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.