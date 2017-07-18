Элине Федоровой только 8 лет, а она уже погружена с головой в научную деятельность. Предмет исследований - картошка. В этом году юная дачница выступала на школьной научной конференции. Объясняла, какие сорта этого овоща больше подходят для приготовления картошки фри, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В Приморье выяснили, какой картофель больше подходит для фри
Картофельная душаВладивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
19:38, 15 июля 2017 "Чисто семейное дело": театр ТОФ закрывает сезон премьерой
Ответы на эти вопросы на глазах у зрителей пытаются найти герои нового спектакля
17:50, 15 июля 2017 Соревнования по сап-бордингу прошли во Владивостоке
В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярной
15:46, 15 июля 2017 Дети падают из окон во Владивостоке
Как избежать трагедии?
14:01, 15 июля 2017 Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока
За работу здесь держатся все
11:46, 15 июля 2017 Андрей Лушников: новое уголовное дело?
Бывшего директора МУПВ "Дороги Владивостока" обвиняют во взятке
11:43, 14 июля 2017 Афиша культурных событий 14 — 16 июля во Владивостоке
Программа мероприятий
17:20, 13 июля 2017 Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте
Помочь нельзя пройти