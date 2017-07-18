Камера наружного наблюдения известного владивостокского клуба помогла задержать убийцу

Четкое изображение видео помогло определить личность подозреваемого

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 18 июля, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве 18-летнего парня во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Найти убийцу помогли камеры наружного наблюдения, установленные на торце известного владивостокского клуба на Светланской, 3. Четкое изображение видеозаписи помогло быстро установить личность подозреваемого.

Напомним, утром в понедельник, 17 июля, в центре Владивостока произошло убийство 18-летнего парня. Злоумышленник воткнул нож в грудную клетку пострадавшему, после чего скрылся. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

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