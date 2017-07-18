Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются 11:42, 18 июля Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются (Фото)
Камера наружного наблюдения известного владивостокского клуба помогла задержать убийцу 10:48, 18 июля Камера наружного наблюдения известного владивостокского клуба помогла задержать убийцу (Эксклюзив)
Во Владивостоке обнаружен мужчина в крови 10:15, 18 июля Во Владивостоке обнаружен мужчина в крови (Фото)
Новостная лента
Июль, 18 вторник
12:01
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
12:01
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
12:01
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
11:58
Фотовыставка «Огни Владивостока» работает в центре современного искусства «Артэтаж» Фото
11:42
Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются Фото
11:33
Поле конопли уничтожили в Приморье Фото
11:22
Офисного вора задержали во Владивостоке
11:11
Во Владивостоке продолжается серия бесплатных спортивных мастер-классов для детей
11:00
Американский бизнес примет участие в ВЭФ во Владивостоке
10:48
Камера наружного наблюдения известного владивостокского клуба помогла задержать убийцу Эксклюзив
10:37
Болезнь легких лидирует в структуре профзаболеваний в Приморье
10:26
Автоледи получила перелом костей таза в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:17
«Ростелеком» установил Wi-Fi в «Океане
10:15
Во Владивостоке обнаружен мужчина в крови Фото
10:03
Стали известны подробности нашумевшей перестрелки в районе Большого Камня Эксклюзив
09:52
Стихия поломала деревья во Владивостоке
09:41
В Приморье произошло массовое отравление квасом Эксклюзив
09:30
В Приморье за сутки потушили семь пожаров
09:19
Молодая женщина пострадала в тройном ДТП во Владивостоке Эксклюзив
09:07
Шесть авиарейсов прибывают во Владивосток с опозданием, два – раньше времени
08:52
Часть Владивостока останется без света во вторник, 18 июля Адреса
08:47
В Приморье будут судить "черных лесорубов"
08:41
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 июля Адреса
08:36
Во Владивостоке сегодня облачно, преимущественно без осадков
08:16
Гороскоп на 18 июля
07:52
Пенсионерка серьезно пострадала под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
07:01
10-летнего мальчика повесили в Иране по обвинению в наркоторговле
06:07
Математики решили проблему очередей в женских туалетах Фото и Видео
05:30
Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье Фото
04:22
Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого
03:09
В Приморье не пустили 35 тонн китайских овощей
02:14
Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников
01:34
НПФ предложил увеличить пенсии на 10 тыс рублей в год
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Камера наружного наблюдения известного владивостокского клуба помогла задержать убийцу

Четкое изображение видео помогло определить личность подозреваемого
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 18 июля, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве 18-летнего парня во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Найти убийцу помогли камеры наружного наблюдения, установленные на торце известного владивостокского клуба на Светланской, 3. Четкое изображение видеозаписи помогло быстро установить личность подозреваемого.

Напомним, утром в понедельник, 17 июля, в центре Владивостока произошло убийство 18-летнего парня. Злоумышленник воткнул нож в грудную клетку пострадавшему, после чего скрылся. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Автоледи получила перелом костей таза в ДТП во Владивостоке
10:26, 18 июля 2017 Автоледи получила перелом костей таза в ДТП во Владивостоке

За рулем второго авто тоже была женщина

Во Владивостоке обнаружен мужчина в крови
10:15, 18 июля 2017 Во Владивостоке обнаружен мужчина в крови

По данному факту полиция проводит проверку

Стали известны подробности нашумевшей перестрелки в районе Большого Камня
10:03, 18 июля 2017 Стали известны подробности нашумевшей перестрелки в районе Большого Камня

Погиб один человек

В Приморье произошло массовое отравление квасом
09:41, 18 июля 2017 В Приморье произошло массовое отравление квасом

Многие жители города провели ночь в уборной

В Приморье за сутки потушили семь пожаров
09:30, 18 июля 2017 В Приморье за сутки потушили семь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Молодая женщина пострадала в тройном ДТП во Владивостоке
09:19, 18 июля 2017 Молодая женщина пострадала в тройном ДТП во Владивостоке

Потерпевшая пассажирка была госпитализирована в травматологию

В Приморье будут судить
08:47, 18 июля 2017 В Приморье будут судить "черных лесорубов"

Организованная группа состояла из семи человек