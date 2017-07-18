Поле конопли уничтожили в Приморье

Совместный рейд полиции и представители добровольной народной дружины

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции обнаружили и уничтожили в Приморье поле дикорастущей конопли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В Приморье проходила операция "Мак-2017", в ходе которой сотрудники полиции и представители добровольной народной дружины в селе Первомайское Михайловского района выявили очаг произрастания маньчжурской конопли. На общей площади в 10 тысяч квадратных метров обнаружены более 200 тысяч кустов наркотикосодержащего растения.

Очаг дикорастущей конопли был уничтожен путем скашивания и сжигания. Масса уничтоженных наркотикосодержащих растений превысила 21 тонну.

Отметим, что необходимость проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2017» объясняется широким распространением в незаконном обороте наркотиков, которые наркопотребители изготавливают самостоятельно, используя мак и коноплю.

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