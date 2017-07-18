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Офисного вора задержали во Владивостоке

Подозреваемый сознался в содеянном
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из офиса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. 

Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Дубовская. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение от директора строительной компании, который рассказал, что из его офиса похищены денежные средства.

Опросив заявителя и возможных очевидцев происшествия, полиция Владивостока задержала предполагаемого подозреваемого - мужчину 40 лет. В ходе допроса злоумышленник в содеянном сознался. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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