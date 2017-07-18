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Спорт

Во Владивостоке продолжается серия бесплатных спортивных мастер-классов для детей

Программа мастер-классов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Федерация рукопашного боя города Владивостока совместно со спортивным клубом «Витязь» продолжают принимать заявки на бесплатные спортивные мастер-классы для учащихся школ и воспитанников детских садов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Программа мастер-классов состоит из следующих блоков: разминка, обучение базовым приемам, демонстрация применения полученных навыков, показательный бой спортсменов клуба.

Мероприятия проходят на площадках спортивного клуба «Витязь» по адресам: ул. Гульбиновича, 8а и Фадеева, 16. Залы оснащены всем необходимым инвентарем для проведения занятий единоборствами. Вместимость зала - до 25 человек.

Время проведения мастер классов - с 10 до 13 часов и с 14 до 15.30. Открыта запись на даты с 27 июля по 31 августа. Записаться на мастер-класс можно как индивидуально, так и подав групповую заявку. Необходима предварительная запись по телефону 263-92-64 (Михаил) и 89147904812.

По словам организаторов, для участия в мастер-классах по рукопашному бою детям не требуется специальная спортивная подготовка. Мероприятие дает возможность ребенку и родителям познакомиться с тренером, посмотреть, как проходят занятия, увидеть место проведения, задать вопросы. Рукопашный бой развивает у детей координацию, силу воли, выносливость, учит дисциплине, уважению к ближнему. Занятия в детских группах подходят как для общефизического развития, так и для подготовки к соревнованиям.

Кроме того, занятия рукопашным боем открывают возможность воспользоваться льготным поступлением в вузы и колледжи военной направленности: Таможенную академию, Морской государственный университет им. Невельского, Дальневосточную пожарную академию, Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова и другие.

В июне мастер-классы посетило около 400 школьников из различных районов Владивостока. Организаторы получили массу положительных отзывов, многие дети приступили к занятиям в секции на постоянной основе.

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